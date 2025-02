Der deutsche Aktienmarkt befand sich am Donnerstag fest in der Hand der Bullen. Der DAX zog um 1,47 Prozent auf eine neue historische Bestmarke bei 21.902 Punkten an. MDAX und TecDAX stiegen um 1,54 respektive 1,51 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 75 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 84 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,14 Punkte auf 16,14 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Chemie (+5,22%) und Technologie (+4,63%). Lediglich Versorger (-1,04%) und Medienwerte (-0,20%) endeten im negativen Terrain. BASF haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 7,24 Prozent auf 48,35 EUR. Charttechnisch gelang die signifikante Überwindung der 200-Tage-Linie. Als relevanter Widerstand fungiert nun bereits wieder das Oktober-Hoch (48,60 EUR), dessen nachhaltige Überwindung eine monatelange Stauzone beenden würde. Siemens Healthineers zog dahinter nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen um 5,27 Prozent an. Qiagen büßte derweil trotz eines soliden Zahlenwerks 3,21 Prozent ein. Rüstungsaktien standen unter Druck. Hier belastete die Spekulation, dass die USA auf der Münchener Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche einen Waffenstillstandsplan für den Ukraine-Krieg vorstelle könnte. Rheinmetall sackte um 5,66 Prozent ab und hielt damit die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street endete der Dow 0,28 Prozent tiefer bei 44.748 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg derweil um 0,54 Prozent auf 21.774 Zähler. An der NYSE gab es 1.357 Gewinner und 1.412 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 51 Prozent. 108 neuen 52-Wochen-Hochs standen 37 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,16 Prozent tiefer bei 1,0387 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 4,45 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,45 Prozent tiefer bei 2.880 USD. WTI-Öl sank um 0,69 Prozent auf 70,54 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,25 Prozent fester bei 185,72 Punkten. Deutlich aufwärts tendierte der Hang Seng Index (+1,31%) in Hongkong, während der Nikkei 225 (-0,53%) in Tokio und der koreanische Kospi (-0,50%) schwächelten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (21.921) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite klar auf die um 14.30 Uhr MEZ anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Januar. Mit hoher Volatilität im Umfeld der Veröffentlichung ist zu rechnen. Daneben könnten sich Impulse von den Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie vom Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Talanx. Bereits gestern nach US-Börsenschluss hatte Amazon (nachbörslich: -4,05%) seine Quartalsbilanz vorgelegt und mit seinem Ergebnisausblick enttäuscht. Die Porsche AG kündigte gestern nach Xetra-Schluss eine Ergebnisbelastung an. In der Folge rechnet die Porsche SE mit einer Wertberichtigung auf ihre Beteiligung am Sportwagenbauer.