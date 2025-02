Nächste Unterstützungen:

21.801

21.525-21.586

21.480

Nächste Widerstände:

21.916-21.959

22.000/22.010

22.139/22.141

Der Trend weist damit wieder in allen Zeitebenen nordwärts. Zugleich notieren die markttechnischen Indikatoren vom Stundenchart bis zum Monatschart im überkauften Terrain. Zudem erreichte die Preiskurve eine übergeordnet bedeutsame Ziel- und Widerstandszone. Das Risiko einer zeitnah einsetzenden Konsolidierung oder Korrektur ist daher erhöht. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Eine nächste Unterstützung liegt nun bei 21.801 Punkten. Deren Unterschreitung per Tagesschluss würde ein erstes preisliches Warnsignal für eine möglicherweise anstehende Schwächephase liefern. Weitere Supportbereiche lauten 21.525-21.586 Punkte, 21.480 Punkte und 21.388 Punkte. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 21.916-21.959 Punkten ist zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals erforderlich. In diesem Fall rücken nächste potenzielle Ausdehnungsziele bei 22.000/22.010 Punkten und 22.139/22.141 Punkten ins Visier.