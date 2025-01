Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Dabei verfügt sie auch über deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Auf Jahressicht konnte der Wert rund 105 Prozent zulegen. Zuletzt verzeichnete er am 5. Dezember ein Rekordhoch bei 663,80 EUR und schwenkte darunter in den Korrekturmodus über. Einer ersten schwungvollen Abwärtswelle bis auf 593,00 EUR folgte eine dreiwellige Erholungsbewegung, die in einer bearishen Doji-Kerze am 23. Dezember mit einem Hoch bei 636,60 EUR gipfelte. Signale für eine mögliche Ausdehnung des korrektiven Rücksetzers im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle entstünden nun unterhalb der nächsten beiden Supportbereiche 601,20/605,34 EUR und 593,00 EUR. Als potenzieller Zielbereich fungiert in diesem Fall die Zone 563,80-580,60 EUR. Im übergeordneten Kontext würde dies lediglich einen klassischen Pullback an die im November nach oben verlassene mehrmonatige Stauzone darstellen und den primären Aufwärtstrend nicht gefährden. Mit Blick auf die Oberseite entstünden bullishe Kurzfrist-Signale mit Tagesschlusskursen oberhalb der Barrieren bei 636,60 EUR und 649,60 EUR. Der dominante Aufwärtstrend würde mit einem nachhaltigen Break über 663,80 EUR bestätigt. Dies würde nächste mögliche Ausdehnungsziele bei 676,57 EUR und 706,10 EUR ins Spiel bringen.