Am letzten Handelstag des Jahres überwogen am deutschen Aktienmarkt die negativen Vorzeichen. Der DAX sank im verkürzten Handel um 0,38 Prozent auf 19.909 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 0,45 respektive 1,02 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 42 Gewinner und 56 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,68 Punkte auf 15,64 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Banken (+0,87%) und Automobile (+0,48%). Am schwächsten präsentierten sich Softwareaktien (-1,31%) und Technologietitel (-1,26%). Im DAX standen Commerzbank (+1,35%), RWE (+0,88%) und BMW (+0,82%) in der Anlegergunst vorne. Siemens Healthineers büßte als Schlusslicht 1,73 Prozent auf ein 4-Wochen-Tief ein. Hintergrund war ein Interview mit dem Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas im Handelsblatt, das Spekulationen um eine Senkung der Mehrheitsbeteiligung an Healthineers beförderte.

An der Wall Street wurde Silvester gehandelt. Der Dow gab um 0,07 Prozent auf 42.544 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,87 Prozent auf 21.012 Zähler. 62 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 59 Prozent. Es gab 24 neue 52-Wochen-Hochs und 64 Tiefs. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,55 Prozent auf 1,0350 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um drei Basispunkte auf 4,58 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 1,11 Prozent auf 71,78 USD. Gold stieg an der Comex um 0,77 Prozent auf 2.638 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex-Japan Index handelte 0,60 Prozent tiefer bei 566,41 Punkten. Der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe in China fiel im Dezember von zuvor 51,5 auf 50,5 Punkte und verfehlte damit die Konsensschätzung (51,7) deutlich. Bereits am Vortag hatte auch der entsprechende offizielle Einkaufsmanagerindex mit einem Rückgang von zuvor 50,3 auf 50,1 Punkte enttäuscht. Für den chinesischen Aktienindex CSI 300 ging es um 2,77 Prozent abwärts. Gegen den regionalen Trend konnte der koreanische Kospi (+0,06%) im Handelsverlauf ins Plus vorstoßen. Die Börse in Tokio blieb feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.966) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Daneben könnten sich Impulse von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA ergeben. Die Börsen in der Schweiz bleiben feiertagsbedingt geschlossen.