Diese Analyse wurde am 02.01.2025 um 08:07 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete schwach und zeigte anschließend einen Rallyversuch. Mit einem am Nachmittag verbuchten Tageshoch bei 19.978 Punkten scheiterte der Index jedoch erneut im Dunstkreis der am Vortag erreichten Hürde des 38,2%-Fibonacci-Retracements des Abschwungs vom Rekordhoch. Die nachfolgenden Gewinnmitnahmen schickten ihn zurück an das Tagestief bei 19.883 Punkten.