Diese Analyse wurde am 03.01.2025 um 07:25 Uhr erstellt.

Das Währungspaar EUR/USD hatte im September 2022 ein 20-Jahres-Tief bei 0,9536 USD markiert. Der anschließend etablierte Aufwärtstrend beförderte die Notierung bis auf im Juli 2023 gesehene 1,1276 USD. Seither bestimmt ein korrektiver Abwärtstrend das übergeordnete Kursgeschehen. Im Rahmen der laufenden zweiten Abwärtswelle vom Hoch im September 2024 (1,1214 USD) rutschte die Notierung im November unter das Reaktionstief vom Oktober 2023 (1,0448 USD). Im gestrigen Handel generierte die Notierung ein bearishes Anschlusssignal in Gestalt der Verletzung der horizontalen Supportzone bei 1,0332-1,0344 USD. Der dynamische Kursrutsch ließ das Währungspaar bereits unmittelbar das nächste Zielcluster bei 1,0204-1,0223 USD abarbeiten. Der dort initiierte Rebound würde nun bei 1,0332-1,0376 USD auf potenziellen Widerstand treffen. Solange diese Zone nicht geknackt wird, bleiben die Euro-Bären in einer starken Position. Darüber entstünden hingegen weitergehende Erholungschancen in Richtung 1,0458 USD und 1,0534/1,0550 USD. Eine Verletzung der aktuellen Unterstützungszone 1,0332-1,0344 USD würde nun ein weiteres prozyklisches Anschlusssignal im dominanten Abschwung liefern. Mögliche nächste Zielbereiche lassen sich bei 1,0148 USD, 1,0094 USD und 0,9999-1,0035 USD ausmachen.