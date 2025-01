Der deutsche Aktienmarkt startete freundlich in das neue Börsenjahr. Für den DAX ging es um 0,58 Prozent nach oben auf 20.025 Punkte. MDAX und TecDAX gewannen 0,51 respektive 0,57 Prozent hinzu. In den drei genannten Indizes gab es 55 Gewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 57 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,03 Punkte auf 15,61 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Medienwerte (+2,62%) die Nase vorne vor Versorgern (+2,37%) und Industrietiteln (+1,01%). Einen schwachen Jahresstart erwischten lediglich die Sektoren Automobil (-1,37%) und Konsum (-0,43%). Die Airbus-Aktie belegte mit einem Plus von 3,72 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Händler verwiesen zur Begründung auf den derzeitig negativen Newsflow für den Konkurrenten Boeing sowie auf die Spekulation starker Auslieferungszahlen im vierten Quartal. Ebenfalls sehr stark im Markt lagen RWE (+2,53%), Hannover Rück (+2,40%) und E.ON (+2,27%). Das Schlusslicht im Leitindex bildete nachrichtenlos Volkswagen (-1,89%).

An der Wall Street sank der Dow um 0,36 Prozent auf 42.392 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,17 Prozent auf 20.976 Zähler. An der NYSE gab es 1.537 Gewinner und 1.271 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. 30 neuen 52-Wochen-Hochs standen 49 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,84 Prozent tiefer bei 1,0263 USD. Der Bitcoin legte um 2,57 Prozent auf 97.246 USD zu. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf 4,57 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex trotz des festen Greenback um 1,21 Prozent auf 2.673 USD. Der Preis für WTI-Öl kletterte nach den Lagerbestandsdaten um 1,95 Prozent auf 73,12 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex-Japan Index handelte 0,40 Prozent fester bei 569,19 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+1,79%) zu beobachten. Gegen den regionalen Trend gab der chinesische CSI 300 (-1,18%) nach. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.985) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Experten prognostizieren für den Dezember im Schnitt einen Rückgang von zuvor 48,4 auf 48,0 Punkte.