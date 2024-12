Die Freenet-Aktie (WKN: A0Z2ZZ) weist ausgehend vom im Jahr 2020 bei 13,59 EUR verzeichneten zyklischen Tief einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte sie am 6. Dezember dieses Jahres ein 6-Jahres-Hoch bei 30,08 EUR markieren können. Die seither laufende schwungvolle Abwärtskorrektur schickte die Notierung bis auf 27,04 EUR hinab. An der dort befindlichen horizontalen Supportzone formte der Wert am 23. Dezember eine Bullish-Harami-Tageskerze und eroberte dabei die am Vortag unterschrittene steigende 100-Tage-Linie zurück. Die bullishe Implikation des Kerzenmusters wurde mit Anschlussgewinnen am Freitag bestätigt. Im Rahmen der damit initiierten Erholungsrally lassen sich potenzielle nächste Kursziele und Barrieren bei 27,76 EUR und 28,20-28,32 EUR ausmachen. Ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der übergeordneten korrektiven Phase entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb der weiteren Widerstandszone bei 28,56-28,91 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone bei 27,04-27,31 EUR würde das Erholungsszenario unmittelbar zerstören und zunächst für weitere Abgaben in Richtung 26,08-26,30 EUR sprechen, wo sich derzeit auch die steigende 200-Tage-Linie befindet.