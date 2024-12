Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang bei dünnen Umsätzen klar die positiven Vorzeichen. Der DAX zog um 0,68 Prozent auf 19.984 Punkte an. Der TecDAX verbuchte einen Zugewinn von 0,72 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte verabschiedete sich derweil unverändert ins Wochenende. In den drei Indizes gab es 73 Kursgewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,73 Punkte auf 14,96 Zähler und schloss damit unter seiner 200-Tage-Linie. Stärkste Sektoren waren Automobilwerte (+1,54%) und Banken (+1,45%). Im negativen Terrain landeten in der Sektorenbetrachtung lediglich Einzelhandelswerte (-0,71%) und Versicherungen (-0,11%). Stark gesucht im DAX waren Porsche Holding (+2,59%), Brenntag (+2,27%) und Bayer (+2,08%). Die rote Laterne schwenkte Siemens Energy (-2,03%). Im MDAX sackte Delivery Hero um 5,39 Prozent ab. Die Aktie des Essenslieferanten litt darunter, dass die taiwanesische Wettbewerbsbehörde den Verkauf der Tochter Foodpanda an Uber untersagt hat.

An der Wall Street büßte der Dow 0,77 Prozent auf 42.992 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 1,36 Prozent auf 21.473 Zähler nach. 80 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. Es gab 24 neue 52-Wochen-Hochs und 121 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,05 Prozent fester bei 1,0427 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um fünf Basispunkte auf 4,63 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 1,41 Prozent auf 70,60 USD. Gold handelte an der Comex 0,83 Prozent tiefer bei 2.632 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,33 Prozent tiefer bei 182,35 Punkten. Zugewinne waren beim chinesischen CSI 300 (+0,49%) zu beobachten. Der Nikkei 225 (-0,96%) in Tokio fiel durch Schwäche auf. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.911) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicagoer Einkaufsmanagerindex und die schwebenden Hausverkäufe in den USA. Der deutsche Börsenhandel endet heute um 14.00 Uhr. Außerbörslich über unsere Direkthandelspartner ist der Handel für alle strukturierten Wertpapiere von Société Générale bis 22.00 Uhr möglich.