Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Zuletzt erreichte der Wert am 07. Oktober 2024 ein 12-Jahres-Hoch bei 16,97 EUR. Die nachfolgende Korrekturwelle endete mit einer am 27. November auf der steigenden 200-Tage-Linie geformten Hammer-Kerze. Hiervon ausgehend weist der mittelfristige Trend wieder nordwärts. Nach dem Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie am Mittwoch katapultierten Anschlusskäufe die Notierung im gestrigen Handel schwungvoll bis in den Dunstkreis des Oktober-Hochs. Eine Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Ein signifikanter Tagesschluss über 16,97 EUR würde nun ein prozyklisches Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Ausdehnungszielen bei 17,24 EUR, 17,60 EUR und 17,80-18,14 EUR generieren. Darüber (Tagesschlusskursbasis) wäre eine unmittelbare Fortsetzung des Aufschwungs in Richtung zunächst 18,75/18,86 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite sollten mögliche Rücksetzer idealerweise spätestens in der Supportzone 15,88-16,25 EUR auf Kaufinteresse stoßen, um das bullishe Szenario im kurzfristigen Zeitfenster nicht zu gefährden. Zu einer deutlichen technischen Eintrübung käme es erst unterhalb der massiven Unterstützungszone 15,07-15,57 EUR.