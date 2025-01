Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag bei nur geringen Ausschlägen und niedrigen Umsätzen ein uneinheitliches Bild. Aufgrund eines Feiertages in den USA fehlten Impulse von der Wall Street. Im Vorfeld der heute anstehenden Non-Farm-Payrolls Arbeitsmarktdaten wollten sich die Anleger zudem nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Besser als erwartete Daten zur deutschen Industrieproduktion im November vermochten keine Akzente zu setzen. Der DAX schloss 0,06 Prozent tiefer bei 20.317 Punkten. Der TecDAX gab um 0,04 Prozent nach. Für den MDAX ging es um 0,03 Prozent nach oben. In den drei Indizes gab es 51 Gewinner und 49 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,05 Punkte auf 15,44 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance standen Banken (+2,20%) dank steigender Marktzinsen in der Anlegergunst vorne. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog um vier Basispunkte auf ein Mehrmonatshoch bei 2,52 Prozent an und überwand damit eine horizontale Widerstandszone. Sehr schwach tendierten die Sektoren Transport (-2,11%), Versorger (-1,99%) und Technologie (-1,25%). Commerzbank belegte mit einem Plus von 2,94 Prozent den Spitzenplatz im DAX, gefolgt von Siemens Energy (+2,77%) und Heidelberg Materials (+2,16%). Am unteren Ende des Indextableaus büßten RWE (-2,49%), Zalando (-2,48%) und Continental (-2,21%) am deutlichsten ein. Im MDAX reagierte die Aktie von Redcare Pharmacy auf starke Q4-Umsatzzahlen mit einem Kurssprung um 2,99 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,65 Prozent tiefer bei 178,27 Punkten. Der chinesische CSI 300 gab um 0,90 Prozent nach. Für den Nikkei 225 ging es in Tokio um 1,05 Prozent abwärts. Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.301) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember und den von der University of Michigan ermittelten Index der Verbraucherstimmung. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Delta Air Lines, Walgreens Boots Alliance und Constellation Brands. Bereits gestern nach Xetra-Schluss lieferte Airbus die Zahlen zum Auftragseingang und zu den Auslieferungen 2024.