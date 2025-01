Diese Analyse wurde am 06.01.2025 um 07:10 Uhr erstellt.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent hatte im März 2022 ein zyklisches Hoch markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem intakten übergeordneten Abwärtstrend. Der langfristig bedeutsame Supportbereich 69-72 USD erwies sich dabei jedoch seit März 2023 als bislang tragfähige Unterstützung. Zuletzt konnte der Future eine darüber seit Mitte Oktober 2024 ausgebildete Handelsspanne nach oben auflösen und bis zum heutigen Handel auf ein Hoch bei 77,17 USD vorstoßen. Dort nach fünf Plustagen in Folge einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Notierung wieder unter die Marke von 77 USD. Eine Ausdehnung der Verschnaufpause würde mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren nicht überraschen. Mögliche nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 75,75-75,98 USD, 75,24 USD und 74,50-74,84 USD. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die letztgenannte Zone käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. Ein prozyklisches bullishes Anschlusssignal entstünde oberhalb des Fibonacci-Retracements bei 77,56 USD. Als potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite fungieren die Bereiche 78,00 USD und derzeit 79,39-79,43 USD (fallende 200-Tage-Linie und Fibonacci-Cluster). Zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes bedarf es der Überwindung der Widerstandszone 80,26-81,79 USD.