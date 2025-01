Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Schluss der verkürzten ersten Handelswoche des Jahres südwärts. Der DAX gab um 0,59 Prozent auf 19.906 Punkte nach. MDAX und TecDAX verloren 0,85 und 0,63 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 24 Gewinner und 74 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 57 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,10 Punkte auf 15,50 Zähler. Gegen den Trend gesucht waren mit Blick auf die Sektorenperformance Versorgeraktien (+1,29%). Ebenfalls fest im Markt lagen Banken (+0,83%) und Telekommunikationswerte (+0,45%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Chemie (-1,89%), Software (-1,51%) und Konsum (-1,26%). RWE (+2,61%) haussierte im DAX nachrichtenlos an die Indexspitze, gefolgt von Siemens Energy (+2,24%) und Rheinmetall (+1,92%). BASF (-2,51%), BMW (-2,15%) und Bayer (-2,05%) sanken am unteren Ende des Indextableaus über 2 Prozent.

An der Wall Street rückte der Dow um 0,80 Prozent auf 42.732 Punkte vor und überquerte damit seine steigende 100-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,67 Prozent auf 21.326 Zähler an. 75 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. 38 neuen 52-Wochen-Hochs standen 57 Tiefs gegenüber. Beim Dollar kam es nach der jüngsten Rally zu Gewinnmitnahmen. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,41 Prozent auf 1,0309 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 4,60 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,54 Prozent auf 2.655 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,13 Prozent auf 73,96 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,09 Prozent schwächer bei 181,21 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren angetrieben von festen Chip-Aktien beim Taipei TWSE (+2,78%) in Taiwan und beim koreanischen Kospi (+1,70%) zu beobachten. Südwärts tendierten derweil der Nikkei 225 (-1,47%) in Tokio und der Hang Seng Index (-0,43%) in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.970) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick vor allem auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Daneben sind die heimischen Verbraucherpreisdaten und die Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie relevant.