Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Auftakt der ersten vollen Handelswoche im neuen Jahr von seiner freundlichen Seite. Kurstreibend wirkte ein Bericht der „Washington Post“, wonach der künftige US-Präsident Trump die angekündigten Zölle auf alle Länder auf „kritische Importe“ beschränken wolle. Das wenig später erfolgte Dementi von Trump versetzte der Kauflaune nur kurzzeitig einen Dämpfer. Auch eine überraschend stark gestiegene deutsche Verbraucherpreisinflation tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Der DAX verbesserte sich um 1,56 Prozent auf 20.216 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 0,78 respektive 1,96 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 74 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 65 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,56 Punkte auf 14,94 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+7,01%) klar die Nase vorne. Hier beflügelte die Meldung, dass Microsoft im laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden USD in Datencenter investieren will. Daneben verwiesen Händler auf die startende Technologiemesse CES in Las Vegas sowie auf starke Geschäftszahlen von Foxconn. Infineon haussierte an der DAX-Spitze um 7,34 Prozent.

An der Wall Street endete der Dow 0,06 Prozent tiefer bei 42.707 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang derweil um 1,09 Prozent nach oben auf 21.560 Zähler nach oben. 55 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 62 Prozent. 66 neuen 52-Wochen-Hochs standen 32 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,77 Prozent fester bei 1,0388 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,64 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,36 Prozent auf 2.645 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 0,74 Prozent auf 73,41 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,40 Prozent fester bei 182,06 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Nikkei 225 (+1,95%) in Tokio zu beobachten. Gegen den Trend schwächelte der Hang Seng Index (-1,67%) in Hongkong. Die USA haben die Unternehmen Tencent (-7,62%) und CATL (-3,41%) auf die schwarze Liste des Verteidigungsministeriums gesetzt, da diese Verbindungen zum chinesischen Militär haben sollen, was beide Unternehmen bestreiten. Die Aufnahme in die Liste hat keine rechtlichen Konsequenzen, schickte die beiden Aktien jedoch kräftig ins Minus. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.140) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone, den ISM-Index für den Servicesektor in den USA sowie die JOLTS-Arbeitsmarktdaten in den USA. Unternehmensseitig steht Elmos Semiconductor mit der gestern Abend erfolgten Bekanntgabe des Ausbaus der Zusammenarbeit mit Samsung Foundry im Fokus.