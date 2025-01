Die Aktie von Eckert & Ziegler (WKN: 565970) hatte oberhalb des im Jahr 2021 bei 141,40 EUR markierten Rekordhochs ein bearishes Doppeltop ausgebildet und bewegte sich anschließend deutlich abwärts. Im September 2023 verzeichnete sie ein 3-Jahres-Tief bei 28,92 EUR und konnte anschließend eine bullishe Trendwende vollziehen. Der nachfolgend etablierte übergeordnete Aufwärtstrend beförderte den Wert bis auf im Juli gesehene 50,05 EUR. Die im Anschluss gestartete mehrmonatige Korrekturphase warf die Preiskurve bis auf im November gesehene 36,80 EUR zurück. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Im Rahmen einer zweiten dynamischen Impulswelle gelang im gestrigen Handel der von hohem Volumen begleitete Anstieg bis auf ein 22-Monats-Hoch bei 50,75 EUR bevor moderate Gewinnmitnahmen einsetzten. Gelänge in den kommenden Tagen ein Tagesschluss oberhalb der Fibonacci-Projektionsmarke bei 50,72 EUR könnte dies als Bestätigung des bullishen Anschlusssignals im übergeordneten Aufwärtstrend gewertet werden. Im Fokus als nächste potenzielle Zielregionen stehen die Bereiche 53,00-54,11 EUR und 55,11-55,61 EUR. Darüber würde ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 57,00-59,00 EUR möglich. Rücksetzer würden nun auf mögliche nächste Unterstützungen in den Bereichen 47,00-47,78 EUR und 45,54-46,50 EUR treffen. Das mittelfristig bullishe Bias würde erst unterhalb von 42,60-43,43 EUR negiert.