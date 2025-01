Nächste Unterstützungen:

20.256

20.153-20.202

19.970-20.031

Nächste Widerstände:

20.391

20.422

20.476-20.537

Per Tagesschluss (20.341) konnte die Hürde der Abwärtslücke vom 19. Dezember signifikant überwunden werden. Mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren auf Stundenbasis würde eine Ausdehnung der Verschnaufpause nicht überraschen. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 20.391 Punkten, 20.422 Punkten und 20.476-20.537 Punkten. Darüber würde der intakte übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt. Ein Rutsch unter den nächsten Support bei 20.256 Punkten würde mögliche nächste Auffangbereiche bei 20.153-20.202 Punkten und 19.970-20.031 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Unterhalb der letztgenannten Zone entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für eine weitere korrektive Abwärtswelle unterhalb des Rekordhochs.