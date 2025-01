Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie um rund 22 Prozent zulegen. Zuletzt hatte der Anteilsschein eine mehrtägige Konsolidierungsphase unterhalb des am 17. Dezember bei 225,80 EUR verzeichneten Rekordhochs gestartet. Der dynamische Anstieg vom am 6. Januar bei 218,50 EUR gesehenen Konsolidierungstief beförderte die Notierung bis zum gestrigen Handel auf ein neues Intraday-Allzeithoch bei 226,20 EUR. In der Schlusskursbetrachtung konnte die alte Bestmarke um 0,10 EUR überboten werden. Der Ausbruch kann daher vom preislichen Ausmaß her noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Auch liefert die Volumenanalyse noch keine Bestätigung für die Gültigkeit des Ausbruches. Die Bullen verfügen im kurzfristigen Zeitfenster dennoch über den technischen Vorteil, solange die Supportzone bei aktuell 222,35-223,09 EUR per Tagesschluss verteidigt werden kann. Darunter entstünden hingegen Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 217,33-220,30 EUR und eventuell 211,05-213,80 EUR. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss über der nächsten potenziellen Zielregion 227,79/228,59 EUR die Vorherrschaft der Bullen bestätigen und nächste mögliche Ausdehnungsziele bei 230,31/230,76 EUR, 233,10 EUR und 236,60/237,61 EUR in den Fokus rücken. Saisonal verfügt die Aktie derzeit über starken Rückenwind. Laut Seasonax konnte sie in den vergangenen zehn Jahren neun Mal im Zeitraum vom 9. Januar bis zum 22. Februar Zugewinne verbuchen. Im Durchschnitt betrug die Rendite des Musters 5,54 Prozent (Median: +4,60%).