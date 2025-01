Der deutsche Aktienmarkt litt zur Wochenmitte unter einem Medienbericht, wonach der künftige US-Präsident Trump neue Importzölle per Notstandsdekret mit Verweis auf die Nationale Sicherheit in Betracht ziehe. Daneben enttäuschten die Daten zum deutschen Auftragseingang und zur europäischen Wirtschaftsstimmung. Die Erzeugerpreisinflation in der Eurozone kletterte deutlicher als erwartet. Der DAX endete nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen 0,05 Prozent tiefer bei 20.330 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,91 beziehungsweise 0,87 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX zog um 0,56 Punkte auf 15,40 Zähler an. In den drei Indizes gab es 30 Gewinner und 68 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Stärkste Sektoren waren Medien (+0,60%) und Software (+0,56%). Am stärksten unter Druck standen Technologiewerte (-3,40%) und Automobiltitel (-1,60%). Hoch in der Anlegergunst standen Rüstungsaktien nachdem Trump forderte, dass die Nato-Länder ihre Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des jeweiligen BIP steigern sollten. Rheinmetall sprang als stärkster Wert im DAX um 5,15 Prozent. Die Aktie von TeamViewer haussierte an der Spitze des MDAX nach um 8,52 Prozent. Das Unternehmen hatte seine Anleger mit besser als erwarteten vorläufigen Q4-Zahlen erfreut. Sowohl die Umsätze als auch die Gewinnmarge übertrafen die Konsensschätzungen.

An der Wall Street rückte der Dow um 0,25 Prozent auf 42.635 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,10 Prozent auf 21.153 Zähler. 54 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. 20 neuen 52-Wochen-Hochs standen 126 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,24 Prozent auf 1,0316 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf ein 9-Monats-Hoch bei 4,71 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,51 Prozent auf 2.679 USD. WTI-Öl verbilligte sich nach den Lagerbestandsdaten um 1,20 Prozent auf 73,36 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei meist nur geringen Ausschlägen überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,62 Prozent tiefer bei 179,61 Punkten. Besonders schwach tendierte der Nikkei 225 (-1,34%) in Tokio nach japanischen Lohn-Inflationsdaten auf einem 32-Jahres-Hoch. Gegen den regionalen Trend zeigte sich der koreanische Kospi (+0,08%) behauptet. Im konjunkturellen Fokus standen chinesische Inflationsdaten. Die Verbraucherpreisinflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft lag im Dezember bei 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (November: +0,2%), was der Konsensschätzung entsprach. Ebenfalls wie erwartet fielen die Erzeugerpreise um 2,3 Prozent (November: -2,5%). Der chinesische Aktienindex CSI 300 notiert 0,28 Prozent tiefer. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.291) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die heimischen November-Daten zur Produktion im verarbeitenden Gewerbe und zur Handelsbilanz. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von About You Holding. Airbus wird kurz nach Xetra-Schluss seine Zahlen zum Auftragseingang und zu den Auslieferungen im Jahr 2024 vorlegen. Die Aktienbörsen in den USA bleiben feiertagsbedingt geschlossen. Der US-Anleihehandel endet um 20.00 Uhr MEZ.