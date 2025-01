Diese Analyse wurde am 09.01.2025 um 08:18 Uhr erstellt.

Der DAX schraubte sich im gestrigen Handelsverlauf bis auf ein in der Spitze verzeichnetes 4-Wochen-Hoch bei 20.480 Punkten hinauf. Er näherte sich damit seinem im Dezember markierten Rekordhoch bis auf 43 Punkte beziehungsweise 0,21% an. Dort am Nachmittag einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Notierung bis auf 20.243 Punkte.