Die Sartorius-Aktie (WKN: 716563) bewegt sich ausgehend von einem im Jahr 2021 bei 631,60 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Nach dem Markieren eines 4-Jahres-Tiefs bei 199,50 EUR im vergangenen Juli versucht der Anteilsschein einen übergeordneten Boden auszubilden. Zur Komplettierung eines solchen bullishen Trendwechsels müsste er jedoch die im Oktober getestete horizontale Widerstandszone bei 264,90-274,20 EUR nachhaltig überwinden. Mit Blick auf die kurz- bis mittelfristige Ausgangslage orientiert sich die Preiskurve ausgehend vom Tief des vergangenen Novembers (201,50 EUR) nordwärts. Das Volumen gestaltet sich hierbei konstruktiv für eine bullishe Perspektive. Mit dem gestrigen Kursschub richtet sich der charttechnische Fokus nun auf das erreichte Widerstandscluster bei derzeit 245,50/247,42 EUR, welches aus der fallenden 200-Tage-Linie und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle resultiert. Kann sich der Wert in den kommenden Tagen per Tagesschluss darüber behaupten, würde ein zeitnaher erneuter Vorstoß an die kritische Barriere bei 264,90-274,20 EUR plausibel. Unterstützt ist die Preiskurve als Nächstes bei 235,90-239,80 EUR, 233,00/233,21 EUR und 223,25-228,40 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das mittelfristige Bias eintrüben. Unmittelbar bearish würde es im Fall einer Verletzung der Supportzone bei 208,30-216,00 EUR mit nächstem Ziel 199,50-204,00 EUR. Die Saisonalität liefert derzeit Rückenwind. Laut Seasonax konnte der Anteilsschein in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 14. Januar bis zum 13. Februar Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 8,67 Prozent (Median: +7,31%).