Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die negativen Vorzeichen. Von den Tagestiefs konnten sich die Indizes jedoch deutlich absetzen. Der DAX schloss 0,41 Prozent schwächer bei 20.133 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 1,30 respektive 0,23 Prozent. In den drei Indizes gab es 32 Gewinner und 69 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 59 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,46 Punkte auf 16,83 Zähler. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+1,32%) und Chemie (+0,64%). Am schwächsten tendierten Konsumwerte (-1,75%) und Einzelhandelswerte (-1,54%). Sartorius zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,31 Prozent an. Qiagen verbesserte sich nach der Bekanntgabe eines synthetischen Aktienrückkaufs um 1,46 Prozent. Porsche AG kletterte nach der Vorlage solidier Absatzzahlen für 2024 um 1,43 Prozent. Das Schlusslicht im Leitindex bildete nachrichtenlos Heidelberg Materials mit einem Minus von 2,15 Prozent.

An der Wall Street ging es für den Dow um 0,86 Prozent nach oben auf 42.297 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,30 Prozent auf 20.785 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.544 Gewinner und 1.234 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Zwölf neuen 52-Wochen-Hochs standen 210 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,25 Prozent schwächer bei 1,0216 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um zwei Basispunkte auf ein 14-Monats-Hoch bei 4,79 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,31 Prozent auf 2.680 USD. WTI-Öl verteuerte sich derweil mit anhaltenden Angebotssorgen um 2,78 Prozent auf 78,70 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Stützend wirkte ein Bloomberg-Bericht, wonach das Beraterteam um den künftigen US-Präsidenten Trump ein schrittweises und langsames Vorgehen bei der Implementierung der in Aussicht gestellten Zölle in Erwägung ziehe, um negative Effekte auf die Inflation zu vermeiden. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,56 Prozent fester bei 176,69 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim chinesischen CSI 300 (+2,76%) und beim Hang Seng Index (+1,83%) in Hongkong zu beobachten. Der Nikkei 225 (-1,92%) in Tokio meldete sich derweil mit Verlusten aus dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende zurück. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,34 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.243) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Erzeugerpreisdaten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Südzucker, OMV und Repsol. Volkswagen wird seine Absatzzahlen für Q4 und 2024 präsentieren.