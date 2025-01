Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – bewegt sich ausgehend vom im November 2022 bei 36,51 EUR ausgebildeten Mehrjahrestief in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Verzeichnen eines 3-Jahres-Hochs bei 171,40 EUR im vergangenen November startete ein korrektiver Abwärtstrend, der mit den jüngsten dynamischen Kursverlusten zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes führte. So rutschte das Papier unter das Supportcluster bestehend aus der 200-Tage-Linie und der Aufwärtstrendlinie vom Mai 2024. Zuletzt hatte der Wert am 13. Januar auch die horizontale Unterstützung in Gestalt des September-Tiefs (115,20 EUR) verletzt. Dies erwies sich jedoch mit der gestrigen Kurserholung als Bärenfalle. Oberhalb des Verlaufstiefs bei 110,70 EUR entstand eine bullishe Reversalkerze (Harami) und die Notierung endete mit 117,90 EUR wieder oberhalb der Marke von 115,20 EUR. In der kurzen Frist ergeben sich hierdurch weitergehende Erholungschancen. Kritisch hierfür ist jedoch, dass das Tief bei 110,70 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mögliche Erholungsziele und nächste Widerstände lassen sich bei 118,40 EUR, 120,50-122,67 EUR, 124,70/126,80 EUR und 129,70-137,42 EUR ausmachen. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss überwunden werden kann, bleibt das mittelfristige technische Bias eingetrübt. Unterhalb von 110,70 EUR entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 107,60 EUR, 103,40/103,96 EUR und 93,22-95,60 EUR.