Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,69 Prozent auf 20.271 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,50 und 0,18 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 55 Gewinner und 44 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 1,14 Punkte auf 15,69 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+2,92%) klar die Nase vorne. Sie profitieren derzeit von den stark steigenden Marktzinsen. In den USA startet heute die Bilanzsaison für den Bankensektor. Deutsche Bank haussierte mit einem Plus von 3,35 Prozent an die DAX-Spitze. Commerzbank zog um 2,15 Prozent an. Daimler Truck (+1,62%) und Volkswagen (+1,08%) waren nach Absatzzahlen gesucht.

An der Wall Street gewann der Dow 0,52 Prozent auf 42.518 Punkte hinzu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil um 0,13 Prozent abwärts auf 20.757 Zähler. 74 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Es gab 42 neue 52-Wochen-Hochs und 50 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,59 Prozent fester bei 1,0305 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um einen Basispunkt auf 4,79 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,38 Prozent auf 2.689 USD. WTI-Öl gab nach Gewinnmitnahmen um 1,34 Prozent auf 77,76 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,05 Prozent fester bei 176,57 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.303) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die Verbraucherpreisdaten in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup und Blackrock.