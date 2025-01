Der Euro-Bund-Future hatte am 6. Dezember 2024 ein Mehrmonatshoch bei 136,52 Punkten verzeichnet und dort einen dynamischen Abschwung gestartet. Zuletzt erreichte der Zinskontrakt eine bedeutende horizontale Supportzone bei 130,23-130,58 Punkten. Die markttechnischen Indikatoren erreichten dabei extrem überverkaufte Niveaus. So verzeichnete der RSI-Indikator auf Tagesbasis den niedrigsten Stand seit dem Herbst 2022. Im gestrigen Handel formte die Notierung eine lange bullishe Reversalkerze. Im kurzfristigen Fokus steht nun die erreichte Widerstandsregion 131,40/131,75 Punkte. Darüber könnte sich der Erholungstrend zunächst in Richtung der wichtigeren Hürde bei aktuell 132,66-132,71 Punkten ausdehnen. Zu einer Aufhellung auch des mittelfristigen technischen Bias von derzeit bearish auf neutral bedarf es der Herausnahme der weiteren Barrieren bei 133,12-133,56 Punkten und 133,86/134,14 Punkten. Eine Verletzung des Supports bei 130,23-130,58 Punkten per Tagesschluss würde die Erholung unmittelbar beenden und potenzielle nächste Abwärtsziele bei 129,52 Punkten und 128,73 Punkten aktivieren.