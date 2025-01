Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich zur Wochenmitte in Kauflaune. Beflügelnd wirkten eine in der Kernrate schwächer als erwartete US-Verbraucherpreisinflation sowie deutlich fallende Marktzinsen. Der DAX stieg um 1,50 Prozent auf ein Allzeithoch bei 20.575 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Aufschläge von 1,58 respektive 1,34 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 78 Gewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,13 Punkte auf 14,56 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Transportwerte (+3,24%), Chemietitel (+3,16%) und Softwareaktien (+2,55%) am stärksten gesucht. Daneben profitierten die bereits am Vortag stark gelaufenen Bankwerte (+2,07%) von einem positiven Start der US-Berichtssaison bei den dortigen Großbanken. Gegen den Trend schwächelten Telekommunikationswerte (-0,50%) und Medientitel (-0,29%). Bayer haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 5,76 Prozent. Airbus stellte mit einem Minus von 1,03 Prozent ebenfalls ohne Nachrichten das Schlusslicht.

An der Wall Street zog der Dow um 1,65 Prozent auf 43.222 Punkte an. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 2,32 Prozent auf 21.238 Zähler. 84 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. 78 neuen 52-Wochen-Hochs standen 21 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte jedoch gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent tiefer bei 1,0295 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries rutschte um 14 Basispunkte nach unten auf 4,66 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,38 Prozent auf 2.719 USD. WTI-Öl haussierte nach stärker als erwartet gesunkenen Lagerbestände um 3,91 Prozent auf 80,53 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,77 Prozent fester bei 178,60 Punkten. Der Nikkei 225 (+0,33%) wurde zwischenzeitlich von einem aufwertenden Yen und steigenden Zinsanhebungserwartungen mit Blick auf die BoJ-Zinsentscheidung in der kommenden Woche belastet. Die Bank of Korea ließ überraschend ihren Leitzins unverändert bei 3,0 Prozent (Konsensschätzung: 2,75%). Die Aktie von Taiwan Semiconductor (TSMC) kletterte an der Börse in Taiwan nach der Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen um 3,76 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.657) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Richemont, Unitedhealth, Bank of America und Morgan Stanley. Zalando erfreute bereits gestern nach Xetra-Schluss mit starken Eckdaten zum vierten Quartal. Die Aktie dürfte sehr fest in den Handel starten. Auch Drägerwerk und Verbio legten Zahlen vor, die bei Drägerwerk auf ein positives und bei Verbio auf ein stark negatives Echo stießen.