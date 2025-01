Diese Analyse wurde am 17.01.2025 um 07:42 Uhr erstellt.

Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) hatte im November 2021 bei 64,82 EUR ein Rekordhoch markiert und startete anschließend nach einer übergeordneten Trendumkehr einen zyklischen Bärenmarkt. Bis auf ein im Oktober 2023 bei 21,26 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief gab die Notierung nach, bevor sie ein mehrmonatiger Kursschub bis auf 34,00 EUR beförderte. Der seither wieder etablierte mittelfristige Abwärtstrend führte am 12. November 2024 zu einem erneuten Test des Bärenmarkttiefs. Das Kursgeschehen seither stellt den Versuch einer mittelfristigen Bodenbildung dar. Zur Bestätigung müssten die Bullen die Preiskurve nachhaltig über die Widerstandszone bei 25,08-25,66 EUR befördern. Im Erfolgsfall würde ein Vorstoß in Richtung zunächst 28,00-28,96 EUR plausibel. Ein Tagesschluss unterhalb des nächsten Supports bei 22,60 EUR würde einen neuerlichen Test des Tiefs bei 21,22/21,26 EUR nahelegen. Saisonal verfügt der Wert aktuell über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren neun Mal im Zeitraum vom 17. Januar bis zum 18. Februar Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 6,09 Prozent (Median: +3,49%).