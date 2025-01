Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Aufwärtsbewegung am Donnerstag bei nachlassendem Schwung fort. Der DAX kletterte um 0,39 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 20.655 Punkten. Der TecDAX rückte um 0,16 Prozent vor und markierte intraday ein 2-Jahres-Hoch. Gegen den Trend gab der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,21 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es 51 Gewinner und 47 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,43 Punkte auf ein 4-Wochen-Tief bei 14,12 Zählern. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+1,45%) und Versorger (+0,96%). Abschläge auf der Sektorenebene verbuchten lediglich Automobilwerte (-1,21%) und Finanzdienstleister (-0,08%). Zalando haussierte mit einem Plus von 8,57 Prozent an die DAX-Spitze. Der Online-Modehändler konnte mit seinen vorläufigen Geschäftszahlen für das Schlussquartal überzeugen und wurde zusätzlich von einer Kaufempfehlung seitens der UBS gestützt. Rheinmetall zog dahinter um 4,51 Prozent an und markierte damit ein Allzeithoch. Ebenfalls stark im Markt lagen Hannover Rück (+2,51%) und Airbus (+1,80%). Deutliche Abschläge waren bei Siemens Energy (-3,60%), Mercedes-Benz (-2,03%) und Daimler Truck (-1,83%) zu beobachten.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 0,16 Prozent tiefer bei 43.153 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,69 Prozent auf 21.091 Zähler ein. An der NYSE gab es 1.740 Gewinner und 1.028 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Es gab 73 neue 52-Wochen-Hochs und 25 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,09 Prozent fester bei 1,0300 USD. Der Yen fiel durch Stärke auf. USD/JPY sank um 0,81 Prozent auf 155,20 JPY. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um vier Basispunkte auf 4,62 Prozent und dehnte damit die am Vortag gestartete Schwächephase aus. Der Preis für WTI-Öl sank um 1,65 Prozent auf 78,72 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,13 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 2.749 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,16 Prozent tiefer bei 178,79 Punkten. Im Fokus standen Konjunkturdaten aus China, die überwiegend besser als erwartet hereinkamen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft wuchs im vierten Quartal um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Konsensschätzung: +5,0% nach +4,6% in Q3). Für 2024 konnte das Regierungsziel eines inflationsbereinigten Wachstums von 5,0 Prozent nach der Beschleunigung im Schlussquartal exakt erreicht werden. Die Industrieproduktion zog im Dezember im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent an (Konsensschätzung: +5,4%). Die Einzelhandelsumsätze legten um 3,7 Prozent (Konsensschätzung: +3,5%) zu. Der chinesische Aktienindex CSI 300 stieg um 0,40 Prozent. Für den Hang Seng Index in Hongkong ging es um 0,30 Prozent nach oben. An der australischen Börse gab Rio Tinto um 0,73 Prozent nach. Einem Bloomberg-Bericht zufolge gibt es Gespräche zwischen dem Unternehmen und Glencore über einen möglichen Zusammenschluss, was den historisch größten Merger in der Minenbranche darstellen würde. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.644) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen sowie zur Industrieproduktion ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SLB und Fastenal. Bereits gestern nach Xetra-Schluss erfreute SUSS MicroTec mit starken vorläufigen Zahlen zum Umsatz und zur Marge im vierten Quartal. Die Aktie sprang nachbörslich um rund 12 Prozent nach oben.