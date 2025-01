Diese Analyse wurde am 20.01.2025 um 07:05 Uhr erstellt.

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) hatte im Jahr 2021 ein Rekordhoch bei 202,00 EUR verzeichnet. Das Kursgeschehen darunter entwickelte sich formationstechnisch zu einer mehrjährigen bearishen Kopf-Schulter-Umkehr, die am 17. Juni 2024 mit dem Rutsch unter die entsprechende Nackenlinie komplettiert wurde. Im Rahmen des weiterhin intakten übergeordneten Abwärtstrends zeigt der Wert zuletzt einen Stabilisierungsansatz oberhalb des 8-Jahres-Tiefs bei 44,28 EUR. Mit dem am Freitag gesehenen dynamischen Kursanstieg über die 20-Tage-Linie mittels einer bullishen Tageskerze richtet sich der Fokus wieder auf die obere Begrenzung der mehrwöchigen Range bei 49,06 EUR. Deren Überwindung per Tagesschluss würde das Bild im kurzfristigen Zeitfenster aufhellen mit möglichen Erholungszielen und nächsten Widerständen bei 50,40-50,85 EUR, 52,01 EUR und 52,88-54,45 EUR. Zu einer Verbesserung der mittelfristigen Chartsituation zugunsten der Bullen käme es erst im Fall der nachhaltigen Überwindung der breiten Zone 57,75-63,04 EUR. Unterstützt ist der Anteilsschein derzeit bei 45,96-46,63 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre ein Wiedersehen mit dem Verlaufstief bei 44,28 EUR zu favorisieren. Dessen nachhaltige Verletzung würde schließlich ein prozyklisches Anschlusssignal zugunsten der Bären mit möglichen nächsten Auffangregionen bei 43,34 EUR, 42,98 EUR, 42,45 EUR und 40,96-41,78 EUR triggern.