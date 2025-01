Am deutschen Aktienmarkt herrschte auch zum Wochenausklang Kauflaune unter den Anlegern. Der DAX zog gestützt von fallenden Marktzinsen um 1,20 Prozent auf 20.903 Punkte an und verbuchte damit das dritte Rekordhoch in Folge. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,27 respektive 1,05 Prozent. Die Marktbreite gestaltete sich sehr bullish. In den drei genannten Indizes gab es 84 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 94 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX rückte um 0,42 Punkte auf 14,54 Zähler vor. Alle Sektorenindizes endeten im positiven Terrain. Am deutlichsten kletterten Industriewerte (+2,35%) und Banken (+1,99%). Siemens Energy haussierte nachrichtenlos an der DAX-Spitze 3,06 Prozent, gefolgt von Heidelberg Materials (+3,02%) und Schwergewicht Siemens (+2,92%). Die rote Laterne hielt Merck mit einem Minus von 1,40 Prozent.

An der Wall Street stieg der Dow um 0,78 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 43.488 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,66 Prozent auf 21.441 Zähler an. 60 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. 96 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwölf Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,30 Prozent auf 1,0272 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Korrekturtiefs bei 4,57 Prozent um einen Basispunkt auf 4,63 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,42 Prozent auf 2.739 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 0,86 Prozent auf 78,00 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Stützend wirkte die Meldung eines Telefonats zwischen dem künftigen US-Präsidenten Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,14 Prozent höher bei 180,87 Punkten. Besonders fest tendierte der Hang Seng Index (+1,80%) in Hongkong. Er verzeichnete damit den fünften Plustag in Folge und übersprang seine 50-Tage-Linie. Die chinesische Notenbank PBoC ließ wie allgemein erwartet die Referenzzinsen für Bankkredite (LPR) unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.898) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die heimischen Daten zu den Erzeugerpreisen und zur Handelsbilanz. In den USA findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Daneben steht die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident im Fokus.