Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief aus dem Jahr 2020 bei 47,70 EUR in einem langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 172,82 EUR im März 2024 ging sie in eine ausgeprägte Korrekturphase über. Oberhalb des Korrekturtiefs im Oktober (124,74 EUR) im Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements gelang die Bodenbildung sowie die Etablierung eines weiterhin intakten mittelfristigen Aufwärtstrends. Mit dem gestern bestätigten Ausbruch aus einer Dreieckskonsolidierung auf ein 9-Monats-Hoch generierte das Papier ein bullishes Anschlusssignal. In der kurzen Frist würde eine Verschnaufpause an der erreichten nächsten Ziel- und Widerstandsregion 164,10/164,68 EUR nicht überraschen. Darüber wäre perspektivisch ein neuerlicher Vorstoß in Richtung Rekordhoch mit Zwischenetappen bei 166,02 EUR, 167,16/167,34 EUR, 169,12 EUR und 171,16 EUR zu favorisieren. Mögliche Rücksetzer in Richtung der nächsten beiden Supportbereiche 160,00-161,00 EUR und 157,46-159,40 EUR gefährden die bullishe Ausgangslage nicht. Eine Machtübernahme durch die Bären im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster wäre unterhalb von 152,88-155,00 EUR zu diskutieren.