Der deutsche Aktienmarkt blieb auch zum Start der neuen Handelswoche trotz dünner Nachrichtenlage im Rallymodus. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund eines US-Feiertages aus. Für eine positive Grundstimmung sorgte die Hoffnung auf eine weniger aggressiv als gedacht ausfallende US-Zollpolitik zum Start der Trump-Präsidentschaft. Veröffentlichte heimische Erzeugerpreisdaten fielen niedriger als gedacht aus. Der DAX stieg um 0,42 Prozent auf ein Rekordhoch bei 20.990 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,65 respektive 0,60 Prozent. In den drei Indizes gab es 56 Gewinner und 40 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 71 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX zog um 0,99 Punkte auf 15,53 Zähler an. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+2,04%) und Automobilwerte (+1,97%) die Nase vorne. Die deutlichsten Abgaben auf der Sektorenebene verbuchten Einzelhandelswerte (-0,45%) und Telekommunikationswerte (-0,22%). Commerzbank haussierte mit einem Plus von 3,02 Prozent an die DAX-Spitze. Hier stützte, dass das Geldinstitut einem Medienbericht zufolge den Abbau tausender Stellen in Erwägung zieht. Siemens Energy büßte am anderen Indexende nach einer Verkaufsempfehlung seitens der UBS 3,43 Prozent ein. Abseits des Leitindex standen Nemetschek (+10,38%) und Lanxess (+5,10%) nach positiv aufgenommenen vorläufigen Geschäftszahlen im Anlegerfokus. Hypoport (+7,36%) profitierte von starken Zahlen zum Geschäftsvolumen. Der US-Dollar sackte nach Medienberichten über ein gemächliches Vorgehen der Trump-Regierung beim Thema Zölle kräftig ab. EUR/USD notierte am Abend 1,38 Prozent fester bei 1,0414 USD. Im heutigen asiatischen Handel kam es zu einer deutlichen Gegenbewegung, nachdem Trump nahelegte, es könne Anfang Februar bereits zu Zöllen in Höhe von 25 Prozent gegen Kanada und Mexiko kommen.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,51 Prozent fester bei 181,88 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Hang Seng Index (+1,12%) in Hongkong und beim chinesischen CSI 300 (+0,39%) zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (20.929) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Experten erwarten im Schnitt einen moderaten Rückgang im Januar von zuvor 15,7 auf 15,0 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Docmorris und 3M. Nach US-Börsenschluss steht die Quartalsbilanz von Netflix im Fokus.