Nächste Unterstützungen:

20.883-20.931

20.800-20.817

20.675-20.716

Nächste Widerstände:

21.055-21.070

21.217

21.390/21.396

Der Trend favorisiert weiterhin in allen Zeitebenen die bullishe Perspektive. In der kurzen Frist steigt nun allerdings die Wahrscheinlichkeit einer Verschnaufpause mit Blick auf die mittlerweile überhitzten markttechnischen Indikatoren an. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein Stundenschluss über der aktuellen Hürde bei 21.055-21.070 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal liefern mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 21.217 Punkten und 21.390/21.396 Punkten. Unterstützt ist der Index derzeit als Nächstes bei 20.883-20.931 Punkten. Darunter müsste ein weitergehender Pullback in Richtung zunächst 20.800-20.817 Punkte und eventuell 20.675-20.716 Punkte eingeplant werden.