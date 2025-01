Nächste Unterstützungen:

20.983-21.000

20.923-20.951

20.883

Nächste Widerstände:

21.055-21.070

21.090/21.105

21.136

Auf Basis des Tagescharts entstand ein Inside Day (Handelsspanne komplett in der Range des Vortages). An der charttechnischen Ausgangslage ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Der Trend und somit der Weg des geringsten Widerstandes weist in allen relevanten Zeitebenen nordwärts. In der kurzen Frist ist die Wahrscheinlichkeit einer mehrtägigen Verschnaufpause mit Blick auf die überhitzten markttechnischen Indikatoren erhöht. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein Stundenschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 21.055-21.070 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Mögliche nächste Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 21.090/21.105 Punkte, 21.136 Punkte, 21.186 Punkte, 21.217 Punkte und 21.390/21.396 Punkte. Unterstützt ist die Notierung als Nächstes bei 20.983-21.000 Punkten und 20.923-20.951 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein erstes preisliches Indiz für den möglichen Start einer ausgedehnten Verschnaufpause. In diesem Fall würde sich der Fokus auf nächste potenzielle Auffangbereiche bei 20.883 Punkten, 20.826 Punkten und 20.675-20.716 Punkten richten.