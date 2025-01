Diese Analyse wurde am 23.01.2025 um 06:57 Uhr erstellt.

Die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) hatte nach dem Erreichen eines Dekadentiefs bei 4,50 EUR im März 2020 einen dynamischen Aufschwung gezeigt, der sie bis auf ein im April 2022 gesehenes 7-Jahres-Hoch bei 36,45 EUR katapultierte. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Der etablierte Abwärtstrend drückte die Notierung bis auf ein im vergangenen September bei 9,97 EUR verbuchtes Tief. Hiervon ausgehend weist der mittelfristige Trend aufwärts. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursanstieg (+5,74%) über die 200-Tage-Linie auf ein 6-Monats-Hoch attackieren die Bullen nun eine übergeordnet bedeutsame Widerstandszone, die sich bis 12,82 EUR erstreckt. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde einen ersten prozyklischen Hinweis für die mögliche Etablierung eines längerfristigen Aufwärtstrends liefern. Perspektivisch wäre im Erfolgsfall auf Sicht mehrerer Monate ein Vorstoß in Richtung 14,26-14,50 EUR und eventuell 15,15-15,69 EUR vorstellbar mit Zwischenetappen bei 13,31 EUR, 13,67 EUR und 13,92 EUR. Ein möglicher Rücksetzer sollte nun idealerweise spätestens im Bereich 11,64-11,85 EUR auf Kaufinteresse stoßen, um das bullishe Szenario nicht zu gefährden. Ein erstes prozyklisches Signal für eine unmittelbare erneute Machtübernahme durch die Bären entstünde nun mit einer Verletzung der Supportzone bei derzeit 11,05-11,44 EUR per Tagesschluss. Weiter eintrüben würde sich das Bild unter den Reaktionstiefs bei 10,61 EUR und 10,29 EUR mit nächsten Zielen bei 9,97 EUR und 8,95-9,48 EUR.