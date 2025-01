Der deutsche Aktienmarkt blieb zur Wochenmitte bei dünner Nachrichtenlage im Rallymodus. Der DAX zog um 1,01 Prozent auf 21.254 Punkte an und verbuchte damit den sechsten Rekordschlussstand in Folge. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,32 respektive 0,60 Prozent. In den drei Indizes gab es 54 Gewinner und 45 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,08 Punkte auf 14,52 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Konsumwerte (+3,33%) und Softwareaktien (+2,12%) am stärksten gesucht. Unter Druck standen derweil die Sektoren Versorger (-2,07%) und Telekommunikation (-1,25%). Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze um 6,53 Prozent. Dahinter sprang die adidas-Aktie nach starken Quartalszahlen um 6,04 Prozent. Munich Re konnte um 4,15 Prozent zulegen. Auffällige Schwäche zeigten RWE (-2,55%), Porsche AG (-2,35%) und Bayer (-2,12%).

An der Wall Street rückte der Dow um 0,30 Prozent auf 44.157 Punkte vor. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,33 Prozent nach oben auf 21.853 Zähler. 65 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 65 Prozent. Es gab 134 neue 52-Wochen-Hochs und 25 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,12 Prozent tiefer bei 1,0415 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um drei Basispunkte auf 4,62 Prozent. Gold kletterte an der Comex um 0,29 Prozent auf 2.767 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,49 Prozent auf 75,46 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite, kamen jedoch von ihren Tageshochs deutlich zurück. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,10 Prozent fester bei 181,64 Punkten. Der chinesische CSI 300 legte nach einem zwischenzeitlichen Plus von 1,77 Prozent zuletzt noch um 0,26 Prozent zu. Der Chef der China Securities Regulatory Commission Wu Qing hatte in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die heimischen Investmentfonds und staatlichen Versicherungskonzerne ihre Positionen in chinesischen Aktien um bestimmte Prozentsätze erhöhen sollen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (21.271) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von GE Aerospace, American Airlines und Freeport-McMoRan. Der Sportartikelhersteller Puma meldete gestern nach Xetra-Schluss für 2024 das Erreichen seiner operativen Ergebnisprognose am unteren Ende der Prognosespanne. Daneben stellte das Management ein Effizienzprogramm (“nextlevel“) in Aussicht, mit dem die EBIT-Marge bis 2027 auf 8,5 Prozent (aktuell: 7,1%) gesteigert werden soll. Die Aktie sackte nachbörslich auf 38,70 EUR (Xetra-Schluss: 41,86 EUR) ab.