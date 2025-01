Nächste Unterstützungen:

21.156/21.162

21.046/21.055

20.983

Nächste Widerstände:

21.331

21.390/21.396

21.650-21.935

Abgearbeitete wichtige Fibonacci-Ziele und überhitzte markttechnische Indikatoren lassen den Index nun in der kurzen Frist anfällig für Konsolidierungen oder auch deutlichere Rücksetzer erscheinen. Die Trends bleiben jedoch noch in allen Zeitebenen aufwärtsgerichtet. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen sind mit Blick auf das Chance-Risiko-Profil in erster Linie in Kurschwäche hinein interessant. Nächste Widerstände und potenzielle Ausdehnungsziele lassen sich bei 21.331 Punkten und 21.390/21.396 Punkten ausmachen. Darüber (Tagesschlusskursbasis) könnte sich die Rally unmittelbar in Richtung 21.650-21.935 Punkte fortsetzen. Unterstützt ist die Preiskurve als Nächstes bei 21.156/21.162 Punkten und 21.046/21.055 Punkten. Ein Tagesschluss darunter würde einen ersten Hinweis für den möglichen Beginn einer mehrtägigen Schwächephase liefern. Weitere Auffangbereiche liegen bei 20.983 Punkten, 20.923/20.951 Punkten und 20.832-20.894 Punkten.