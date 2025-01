Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie um rund 25 Prozent zulegen. Der laufende Aufwärtsimpuls vom Reaktionstief am 13. Januar beförderte die Notierung aus einer mehrmonatigen Seitwärtskorrektur. Nach mehrtägiger Konsolidierung schwang sich das Papier im gestrigen Handel auf ein neues Dekadenhoch bei 310,80 EUR hinauf. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände im hiermit bestätigten Haussetrend lassen sich bei 312,90-314,00 EUR und 318,21/319,84 EUR ausmachen. Darüber wäre ein mittelfristiger Vorstoß in Richtung 326,80/328,15 EUR und 336,90-342,32 EUR plausibel. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild bleiben die Bullen in einer starken Position, solange der nächste Support bei 303,40-304,70 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre zunächst ein Rücksetzer in Richtung 300,00 EUR und 293,82-296,20 EUR einzuplanen. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde das derzeit bullishe mittelfristige Bias neutralisieren und Abwärtsrisiken in Richtung 277,00-281,80 EUR mit sich bringen.