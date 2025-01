Der deutsche Aktienmarkt blieb am Donnerstag im Rallymodus. Der DAX stieg um 0,74 Prozent auf 21.412 Punkte und verzeichnete damit den siebten Rekordschlussstand in Folge. Seit Jahresbeginn konnte der Leitindex bereits um rund 8 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX büßten am Berichtstag jedoch 0,40 respektive 0,18 Prozent ein. In den drei Indizes gab es 62 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,12 Punkte auf 14,64 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Medienwerte (+1,91%) und Banken (+1,63%) am stärksten gesucht. Konsumwerte (-0,94%) und Technologietitel (-0,57%) neigten derweil zur Schwäche. Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze um 6,64 Prozent und setzt damit seine im Vorjahr gesehene absolute und relative Stärke fort. Das Papier notiert derzeit 80 Prozent oberhalb seiner 200-Tage-Linie und stellt damit in dieser Kennziffer alle anderen DAX-Werte weit in den Schatten. Zalando rückte als zweitstärkster DAX-Wert um 5,24 Prozent vor. Händler verwiesen zur Begründung auf positive Aussagen auf einer Investorenkonferenz. Charttechnisch konnte sich der Anteilsschein von seiner stützenden 50-Tage-Linie nach oben abstoßen.

An der Wall Street legte der Dow um 0,93 Prozent auf 44.565 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,22 Prozent auf 21.901 Zähler. 55 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. 98 neuen 52-Wochen-Hochs standen 27 Tiefs gegenüber. Der Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,09 Prozent fester bei 1,0419 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,65 Prozent. Gold sank an der Comex um 0,32 Prozent auf 2.762 USD. WTI-Öl verbilligte sich nach den Lagerbestandsdaten um 1,54 Prozent auf ein 2-Wochen-Tief bei 74,28 USD. US-Präsident Trump hatte verkündet, Saudi-Arabien und die OPEC aufzufordern, die Ölpreise zu senken.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der chinesische CSI 300 kletterte um 0,77 Prozent. Für den Hang Seng Index in Hongkong ging es um 1,60 Prozent nach oben. Stützend wirkte ein Trump-Interview mit Fox-News in dem der US-Präsident erwähnte, dass seine letzte Konversation mit dem chinesischen Staatspräsident Xi Jinping freundlich war und dass er (Trump) denke, dass er ein Handelsabkommen mit China erzielen könne. Zudem würde er es bevorzugen, wenn er keine Zölle gegen die zweitgrößte Volkswirtschaft einsetzen müsse. Die Bank of Japan hob wie ganz überwiegend erwartet ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf ein 17-Jahres-Hoch bei 0,5 Prozent an. Der Inflationsausblick wurde deutlich angehoben. Der Yen wertete daraufhin deutlich auf. Der Nikkei 225 pendelte um die Nulllinie. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (21.490) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Daneben sind in den USA die Daten zur Verbraucherstimmung sowie zum Verkauf bestehender Häuser relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Givaudan und Ericsson.