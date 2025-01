Nächste Unterstützungen:

21.299-21.331

21.212

21.046

Nächste Widerstände:

21.650-21.935

22.000

22.141

An der technischen Ausgangslage ergeben sich mit Blick auf die weiterhin bullishe Trendindikation in allen Zeitebenen keine Veränderungen. Die Überkauftheit in den markttechnischen Indikatoren steigerte sich weiter und bleibt damit ein Belastungsfaktor im Sinne einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine mögliche mehrtägige oder mehrwöchige Verschnaufpause. So notiert der RSI-Indikator vom 5-Minuten-Chart bis zum Monatschart oberhalb der Marke von 70. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen sind mit Blick auf das Chance-Risiko-Profil in erster Linie in Kurschwäche hinein interessant. Nächste Widerstände und potenzielle Ausdehnungsziele liegen bei 21.650-21.935 Punkten, 22.000 Punkten und 22.141 Punkten. Nächste Unterstützungen lauten 21.299-21.331 Punkte, 21.212 Punkte und 21.046 Punkte. Ein Tagesschluss darunter würde eine erste prozyklische Bestätigung für den möglichen Beginn einer Schwächephase liefern.