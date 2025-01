Die Aktie des Autozulieferers Stabilus (WKN: STAB1L) bewegt sich ausgehend vom im Februar 2024 bei 67,00 EUR verzeichneten zyklischen Zwischenhoch in einem intakten Abwärtstrend. Der Abschwung führte die Notierung bis zum 17. Januar auf die zentrale Langfrist-Unterstützung resultierend aus dem Corona-Crash-Tief vom März 2020 (28,62 EUR) zurück. Die darüber geformte Bullish-Harami-Kerze leitete einen Stabilisierungsansatz ein. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen zeigte sich das Papier gestern bei hohem Volumen volatil. Nach einem erfolgreichen Test der unteren Spanne der etablierten mehrwöchigen Range gewannen die Bullen die Oberhand und beförderten den Anteilsschein aus der Range über die 50-Tage-Linie auf ein 7-Wochen-Hoch. Das kurz- bis mittelfristige Chartbild hat sich hiermit aufgehellt. Das ableitbare Kurspotenzial ist zunächst auf die Widerstandszone bei aktuell 34,00-35,20 EUR beschränkt. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss würden signifikantere Erholungschancen in Richtung derzeit 38,60-41,63 EUR indiziert. Nächste Unterstützungen für den Fall eines klassischen Pullbacks befinden sich bei 31,67 EUR und 30,18-31,20 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der zentralen Unterstützungszone bei 28,60-28,80 EUR würde das Erholungsszenario zerstören und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 26,50 EUR mit sich bringen.