Am deutschen Aktienmarkt führte der DeepSeek-Schock am Montag lediglich zu überschaubaren Abgaben. Ein positiv überraschender Ifo-Geschäftsklimaindex setzte im Handel keine Akzente. Der DAX sank nach anfänglicher deutlicher Schwäche am Ende nur noch um 0,53 Prozent auf 21.282 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 0,02 beziehungsweise 0,47 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 55 Kursgewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX zog um 1,72 Punkte auf 16,48 Zähler an. Die stärksten Sektoren waren Automobil (+1,73%) und Telekommunikation (+1,54%). Deu deutlichsten Verluste auf der Sektorenebene waren bei Industriewerten (-3,39%) und Technologietiteln (-2,17%) zu beobachten. Zalando setzte seine Rally an der DAX-Spitze mit einem Plus von 3,67 Prozent fort, gefolgt von Brenntag (+3,45%) und Symrise (+3,09%). Die rote Laterne hielt Siemens Energy mit einem Kurseinbruch um 19,95 Prozent. Die zuletzt stark gelaufene Aktie litt unter der Sorge, dass nun möglicherweise weniger Investitionen in die Energieinfrastruktur erforderlich sein könnten, als bislang eingepreist. BASF notierte nach der Vorlage von Geschäftszahlen 0,20 Prozent tiefer.

An der Wall Street drehte der Dow in positives Terrain und schloss 0,65 Prozent fester bei 44.714 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor derweil 2,97 Prozent auf 21.127 Zähler. 56 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Abwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Es gab 78 neue 52-Wochen-Hochs und 21 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,0491 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um neun Basispunkte auf 4,54 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,29 Prozent auf 2.743 USD. WTI-Öl fiel mit Nachfragesorgen um 2,16 Prozent auf 73,05 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,62 Prozent tiefer bei 182,00 Punkten. Der Nikkei 225 in Tokio büßte 1,37 Prozent ein. Gegen den Trend fest tendierte der Hang Seng Index (+0,14%) in Hongkong. Die Börsen in China, Südkorea, Taiwan, Singapur und Australien blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (21.388) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und zum Verbrauchervertrauen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SAP, Sartorius, General Motors, Boeing und LVMH. Bereits gestern nach Xetra-Schluss legte Siemens Energy vorläufige Quartalszahlen vor, die besser als erwartet ausfielen. Zudem geht der Konzern nun davon aus, die bisherige Free-Cashflow-Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu übertreffen. Die Aktie notierte nachbörslich rund 7,5 Prozent fester. Eckert & Ziegler kletterte nachbörslich nach vorläufigen Jahreszahlen um rund 3,3 Prozent.