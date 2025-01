Die Aktie von United Internet (WKN: 508903) hatte nach dem Markieren eines Dekadentiefs bei 12,38 EUR im Juli 2023 eine Rally gestartet, die sie bis auf im Januar 2024 gesehene 25,06 EUR katapultierte. Der nachfolgend etablierte übergeordnete Abwärtstrend ist intakt und führte die Notierung zurück bis auf am 13. Januar dieses Jahres erreichte 14,58 EUR. Die am Folgetag geformte Bullish-Harami-Tageskerze leitete einen im gestrigen Handel bestätigten Erholungstrend ein. Dem Anteilsschein gelang die schwungvolle Überwindung der 50-Tage-Linie und die Markierung eines 6-Wochen-Hochs. Im charttechnischen Fokus steht nun die Ziel- und Widerstandszone 15,80-15,92 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde das mittelfristige Bild deutlicher aufhellen und Rallychancen in Richtung zunächst 16,50-16,73 EUR eröffnen. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen in einer kurzfristig starken Position, solange der Support bei 15,38-15,52 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Unmittelbar bearish würde es nun wieder unterhalb des Reaktionstiefs bei 14,97 EUR mit einem nächsten Ziel bei 14,55-14,71 EUR. Darunter wäre eine Fortsetzung des übergeordneten Abschwungs in Richtung 14,06 EUR und 13,02/13,23 EUR einzuplanen.