Der deutsche Aktienmarkt befand sich am Dienstag klar in der Hand der Bullen. Die Anleger schoben den DeepSeek-Schock des Vortages beiseite und fokussierten sich auf besser als erwartete Quartalszahlen von SAP, Siemens Energy und Sartorius. Zusätzlichen Rückenwind lieferte eine freundliche Wall Street. Der DAX schloss 0,70 Prozent fester bei 21.431 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,58 respektive 1,40 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,98 Punkte auf 15,50 Zähler ab. Die stärksten Sektoren waren Telekommunikation (+3,16%) und Versorger (+1,73%). Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-0,92%) und Automobiltitel (-0,32%). Sartorius haussierte an der DAX-Spitze um 11,47 Prozent und verließ damit eine seit Mai vergangenen Jahres etablierte Handelsspanne nordwärts. Siemens Energy folgte mit einem Plus von 7,53 Prozent. Für das Schwergewicht SAP ging es um 0,46 Prozent aufwärts. Schwach im Markt lagen BMW (-2,76%), Porsche AG (-1,72%) und Daimler Truck (-1,67%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 0,31 Prozent fester bei 44.850 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,59 Prozent auf 21.463 Zähler an. Die Marktbreite gestaltete sich derweil schwach. An der NYSE gab es 1.231 Gewinner und 1.548 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag 2 Prozentpunkte oberhalb des Aufwärtsvolumens. 119 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,56 Prozent tiefer bei 1,0434 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,54 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,25 Prozent auf 2.773 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,00 Prozent auf 73,90 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,37 Prozent fester bei 183,18 Punkten. Die Börsen in China, Hongkong, Korea, Taiwan und Singapur blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,18 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (21.500) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die um 20.00 Uhr anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie auf die anschließende Pressekonferenz. Es wird erwartet, dass die Notenbanker ihren Leitzins unverändert im Zielband bei 4,25-4,50 Prozent belassen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von ASML, Volvo und T-Mobile US. Nach der Schlussglocke an der Wall Street liefern die Schwergewichte Meta Platforms, Microsoft und Tesla ihre Quartalsbilanzen ab.