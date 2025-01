Nächste Unterstützungen:

21.376-21.404

21.279

21.046-21.102

Nächste Widerstände:

21.470-21.521

21.640/21.688

21.771-21.792

Zum am 24. Januar markierten Intraday-Rekordhoch (21.521) befindet sich der Index nun wieder in unmittelbarer Schlagdistanz. In der Schlusskursbetrachtung konnte er bereits eine neue Bestmarke setzen. Ein Stundenschluss oberhalb der aktuellen Widerstandszone bei 21.470-21.521 Punkten würde den Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigen und mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 21.640/21.688 Punkten und 21.771-21.792 Punkten in den Fokus rücken. Ein Stundenschluss unterhalb des nächsten Unterstützungsbereichs bei 21.376-21.404 Punkten würde derweil ein erstes Warnsignal an die Bullen senden und würde das Augenmerk auf nächste potenzielle Auffangbereiche bei 21.279 Punkten und 21.046-21.102 Punkten richten.