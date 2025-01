Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte ein gemischtes Bild. Der DAX konnte seinen Aufwärtstrend mit einem Plus von 0,97 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 21.638 Punkten fortsetzen. Für den TecDAX ging es um 0,53 Prozent auf ein 3-Jahres-Hoch nach oben. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbuchte derweil ein Minus von 0,16 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 46 Gewinner und 52 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX rückte um 0,04 Punkte auf 15,54 Zähler vor. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+4,46%) und Software (+1,64%). Am schwächsten präsentierten sich Technologiewerte (-1,46%) und Transport (-1,16%). Daimler Truck haussierte an der DAX-Spitze um 7,57 Prozent auf ein 8-Monats-Hoch und beendete damit eine mehrtägige Konsolidierung. Das Papier profitierte von starken Volvo-Zahlen. Dahinter spurtete die Aktie von Siemens Energy nachrichtenlos um 4,93 Prozent nach oben. Deutsche Telekom endete 4,65 Prozent fester. Hier beflügelten besser als erwartete Zahlen der Tochter T-Mobile US.

An der Wall Street schloss der Dow 0,31 Prozent tiefer bei 44.714 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,24 Prozent auf 21.411 Zähler. 61 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. 105 neuen 52-Wochen-Hochs standen 38 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,22 Prozent tiefer bei 1,0408 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 4,54 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,10 Prozent fester bei 2.770 USD. WTI-Öl verbilligte sich nach den Lagerbestandsdaten um 1,26 Prozent auf 72,84 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,09 Prozent fester bei 183,72 Punkten. Die Börsen in China, Taiwan, Hongkong, Korea und Singapur blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,35 Prozent (Nasdaq 100 Future: +0,61%). Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (21.644) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die BIP-Daten aus Deutschland und den USA sowie auf die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Die EZB dürfte auf ihrer heutigen Sitzung ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent senken. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Bank, Symrise, DWS Group, Roche Holding, STMicroelectronics, Sanofi, Shell, Hennes & Mauritz, UPS, Caterpillar und Mastercard. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street standen Meta Platforms (nachbörslich: +2,29%), Microsoft (nachbörslich: -4,63%) und Tesla (nachbörslich: +4,14%) mit ihren Quartalszahlen im Fokus.