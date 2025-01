Die Bechtle-Aktie (WKN: 515870) bewegt sich ausgehend vom im November 2021 bei 69,56 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen führte ein nachlassendes Momentum zur Ausbildung einer fallenden Keilstruktur. Ausgehend vom am 10. Januar bei 28,74 EUR markierten Mehrjahrestief leitete eine Bullish-Engulfing-Tageskerze einen Erholungstrend ein, der nun nach der Überwindung der 50-Tage-Linie auf eine kritische Widerstandszone trifft, die sich bis 32,14 EUR erstreckt. Ein Tagesschluss darüber würde ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche mittelfristige Bodenbildung liefern. Als mögliche nächste Zielregionen fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 33,44-33,66 EUR und 34,80 EUR. Ein Rutsch unter den Support bei 30,16-30,76 EUR per Tagesschluss würde das bullishe Szenario hingegen negieren und ein Wiedersehen mit dem Tief bei 28,74 EUR auf die Agenda rücken. Dessen nachhaltige Verletzung könnte den übergeordneten Abschwung in Richtung des Tiefs aus dem März 2020 bei 26,45 EUR ausdehnen.