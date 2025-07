Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag mehrheitlich abwärts. Der DAX verlor 0,99 Prozent auf 23.673 Punkte. MDAX und TecDAX büßen jeweils 0,78 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 43 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,07 Punkte auf 18,47 Zähler. Stärkste Sektoren waren Konsum (+2,76%) und Versorger (+1,56%). Am schwächsten präsentierten sich Industrietitel (-2,88%) und Banken (-2,39%). Die DAX-Spitze belegte adidas mit einem nachrichtenlosen Plus von 4,17 Prozent, gefolgt von Zalando (+4,04%) und Bayer (+3,62%). Am unteren Ende des Indextableaus rangierten Siemens Energy (-5,79%), Rheinmetall (-5,26%) und MTU (-4,19%).

An der Wall Street blieb der Dow mit einem Plus von 0,91 Prozent auf ein Mehrmonatshoch bei 44.495 Punkten im Rallymodus. Derweil sackte der technologielastige Nasdaq 100 um 0,89 Prozent auf 22.478 Zähler ab. 73 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. 121 neuen 52-Wochen-Hochs standen 17 Tiefs gegenüber. Die Schwäche beim US-Dollar setzte sich fort. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels nach zwischenzeitlicher Markierung eines 4-Jahres-Hochs kaum verändert bei 1,1786 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um einen Basispunkt auf 4,24 Prozent. Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,88 Prozent auf 65,68 USD. Gold stieg an der Comex um 1,29 Prozent auf 3.350 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,06 Prozent höher bei 203,96 Punkten. Der Nikkei 225 (-0,18%) in Tokio orientierte sich belastet von wieder in den Vordergrund gerückten Zoll-Sorgen südwärts. Für den Hang Seng Index (+0,62%) in Hongkong ging es derweil nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.774) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Arbeitsmarktdaten für die Eurozone und den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Unternehmensseitig veranstalten Mutares und Energiekontor ihre Hauptversammlungen.