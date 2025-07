Diese Analyse wurde am 03.07.2025 um 07:29 Uhr erstellt.

Die seit Dezember 2021 börsennotierte Aktie von Daimler Truck (WKN: DTR0CK) bewegt sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend ausgehend vom im März 2022 verbuchten Rekordtief bei 20,29 EUR. Unterhalb des im März 2024 gesehenen Allzeithochs bei 47,64 EUR startete das Papier jedoch eine ausgeprägte Seitwärtskorrektur, die die Notierung im Tief auf 29,61 EUR zurückschickte. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild sammeln die Bullen nach einem dynamischen Anstieg (+34%) vom im April dieses Jahres verzeichneten Reaktionstief bei 30,78 EUR derzeit ihre Kräfte für eine mögliche weitere Aufwärtswelle. Auf der Unterseite fungierten die zurückeroberten gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage als relevantes Unterstützungsthema. Dabei kam es zuletzt zu einem bullishen Kreuzen („Golden Cross“) dieser beiden vielbeachteten SMAs. Gelänge nun ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Barriere bei 40,91-41,52 EUR könnte dies formationstechnisch den Weg ebnen für weitere mittelfristige Kursavancen in Richtung der langfristig kritischen Widerstandszone 45,26-47,64 EUR. Als Bestätigung für die Vorherrschaft der Bullen könnte ein Tagesschluss oberhalb des 78,6%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtswelle vom März-Hoch bei 41,16 EUR gewertet werden. Die technische Ausgangslage bleibt konstruktiv für das bullishe Szenario, solange die kritische Supportzone bei derzeit 36,72-38,44 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird.