Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,49 Prozent auf 23.790 Punkte. MDAX und TecDAX stiegen um 0,16 beziehungsweise 0,36 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 59 Gewinner und 43 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX legte um 0,06 Punkte auf 18,53 Zähler zu. Stärkste Sektoren waren Automobile (+2,89%) und Chemie (+2,09%). Zur Schwäche neigten vor allem die Sektoren Finanzdienstleister (-2,33%) und Einzelhandel (-1,20%). An der DAX-Spitze haussierte BMW um 5,02 Prozent auf 79,08 EUR. Die Aktie überquerte damit ebenso wie der DAX-Sektorindex für Automobilwerte ihre 200-Tage-Linie. Im Fokus standen US-Absatzzahlen der Autobauer für das zweite Quartal. Ebenfalls stark gesucht waren Mercedes-Benz (+2,77%), Porsche AG (+2,18%) und Volkswagen (+1,88%).

An der Wall Street gab der Dow 0,02 Prozent auf 44.484 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 zog derweil um 0,73 Prozent auf 22.642 Zähler an. 72 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. Es gab 122 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich zwölf Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,08 Prozent tiefer bei 1,1797 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf 4,28 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,50 Prozent fester bei 3.367 USD. Der Preis für WTI-Öl zog nach Lagerbestandsdaten um 3,03 Prozent auf 67,43 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,16 Prozent fester bei 204,03 Punkten. Deutlichere Zugewinne waren bei koreanischen Kospi (+0,98%) und dem taiwanesischen Taipei TWSE (+0,73%) zu beobachten. Gegen den Trend schwächelte der Hang Seng Index (-0,97%) in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.879) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite klar auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den Juni. Daneben sind vor allem die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sowie die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Grenke. Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) veranstaltet seine Hauptversammlung. Chipwerte könnten Impulse erhalten von Aussagen des Siemens-Konzerns sowie von Synopsys und Cadence, wonach die US-Administration einige Restriktionen im Bereich Chip-Design und Chip-Software im Geschäft mit China aufgehoben habe. Aufgrund des morgigen Feiertages in den USA findet heute an der Wall Street lediglich ein verkürzter Börsenhandel (bis 19.00 Uhr MESZ) statt. Der US-Anleihemarkt schließt seine Pforten um 20.00 Uhr MESZ.