Diese Analyse wurde am 04.07.2025 um 06:15 Uhr erstellt.

Die Aktie von Elmos Semiconductor (WKN: 567710) hatte im April 2023 ein Rekordhoch bei 93,90 EUR markiert und startete anschließend eine ausgeprägte dreiwellige Korrekturphase, die die Notierung bis auf ein im April dieses Jahres gesehenes 3-Jahres-Tief bei 47,10 EUR zurückführte. Der seither laufende schwungvolle mittelfristige Aufwärtstrend beförderte den Anteilsschein bis zum gestrigen Handel auf 93,70 EUR und damit in unmittelbare Rufweite zur historischen Bestmarke. Die dort bei überkauften markttechnischen Indikatoren geformte bearishe Doji-Tageskerze signalisiert nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine temporäre Verschnaufpause oder einen deutlicheren Rücksetzer. Zu einem bullishen Anschlusssignal käme es mit einem Tagesschluss oberhalb der aktuellen Barriere bei 93,70-94,60 EUR. Im Erfolgsfall lauten die nächsten potenziellen Fibonacci-Ausdehnungsziele 102,46 EUR, 106,63 EUR und 111,78/112,46 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 90,40-90,70 EUR per Tagesschluss würde mögliche nächste Auffangbereiche bei 83,56-85,10 EUR und 79,70-80,71 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der Zone 74,70-76,90 EUR.